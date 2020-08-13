Ярославль, , 12:19 — REGNUM Мэрии Ярославля не удалось включить в реестр недобросовестных подрядчиков компанию, которая проектировала печально известную Карабулинскую развязку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение комиссии УФАС.

Эскиз Карабулинской развязки City-yaroslavl.ru

Спор между подрядчиком из Москвы и городскими властями имеет важное значение для города. На кону более 200 млн рублей, которые мэрия так и не заплатила московскому ООО «ГОРКА» (ранее — «ГорКапСтрой») за корректировку проекта развязки. Между тем подрядчик считает, что работы выполнены, и пытается взыскать деньги с «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в арбитражном суде.

Судя по всему, в ответ на эти действия агентство и попыталось признать подрядчика недобросовестным, для чего обратилось в Ярославское УФАС. В ходе рассмотрения дела вскрылись интересные подробности, которые ранее власти не озвучивали.

Контракт между «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и ООО «ГорКапСтрой» был заключен 14 июня 2016 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед этим власти Ярославской области заявили о том, что правительство России готово финансировать строительство развязки, о котором говорили много лет. Такое заявление появилось после заседания президиума Госсовета в Ярославле под председательством Владимира Путина 14 марта 2016 года. Губернатором в то время был Сергей Ястребов, обязанности мэра города исполнял Алексей Малютин.

«Сергей Ястребов рассказал, что на полях форума подписаны документы, которые теперь имеют форму поручений президента. Они касаются Карабулинской развязки, строительства онкологического центра и училища олимпийского резерва по хоккею. В частности, если мэрия Ярославля выполнит работу по подготовке проектно-сметной документации по Карабулинской развязке до 1 августа, будет рассмотрен вопрос о финансировании проекта в 2017—2018 годах», — сообщал официальный сайт губернатора Ярославской области Сергея Ястребова в марте 2016 года.

Мэрия спешно начала готовить проект. Ранее он уже делался, поэтому подрядчику нужно было лишь скорректировать документацию с учетом новых реалий. Стоимость работ по контракту составляла 207 млн рублей. Сроки работ были очень сжатыми — до 1 ноября 2016 года. В этот срок входило и прохождение государственной экспертизы. Экспертизу нужно было пройти федеральную — в ФАУ «Главгосэкспертизы России». Это было нужно для финансирования дальнейших строительных работ из федерального бюджета.

Как следует из решения комиссии УФАС, сами работы по адаптации проекта развязки «ГорКапСтрой» сумел сделать в заявленный срок. 20 октября агентство подписало акт приемки-сдачи работ по корректировке проекта. Остался последний этап — государственная экспертиза. Вот тут и возникли сложности.

Как полагает подрядчик, ФАУ «Главгосэкспертизы России» отказалось проводить экспертизу, потребовав подтверждение финансирования проекта из федерального бюджета. В доказательство ООО «Горка» представило письмо «Главгосэкспертизы» в адрес агентства. А городские власти источник финансирования подтвердить не смогли. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» обратилось для этого в департамент городского хозяйства мэрии. Естественно, безрезультатно.

Ситуация зашла в бюрократический цугцванг: пройти госэкспертизу невозможно без источника финансирования. А источник финансирования можно определить только после получения проекта, прошедшего госэкспертизу.

Разрешить ситуацию могли бы первые лица города и области. Но политическая ситуация в регионе резко изменилась. Летом 2016 года губернатор Ярославской области Сергей Ястребов ушел в отставку. Вслед за ним свой пост покинул и и.о. мэра города Алексей Малютин. На место губернатора пришёл Дмитрий Миронов, кресло мэра занял Владимир Слепцов. Если и существовали какие-то личные договорённости Сергея Ястребова в правительстве страны о финансировании развязки, то они исчезли с уходом самого Ястребова.

Новые власти города и области, судя по всему, не подхватили проект своих предшественников. Деньги на корректировку документации были выделены Ярославлю из областного бюджета, но в связи с неисполнением контракта вернулись в областной бюджет и более на эти работы не планировались.

Между тем подрядчик продолжал делать попытки исполнить контракт и получить за это деньги. Уже в 2020 году проект был направлен в екатеринбургский филиал «Главгосэкспертизы России». Но и там «ГОРКЕ» отказали. И опять одной из причин стало отсутствие финансирования.

«В соответствии с Перечнем замечаний ООО «ГОРКА» отказано в государственной экспертизе, в том числе из-за непредоставления сведений об источнике финансирования», — говорится в решении комиссии УФАС.

Комиссия Ярославского УФАС так и не смогла прийти к однозначному выводу, требовалось ли указывать источник финансирования для прохождения экспертизы. А значит, считать подрядчика недобросовестным нельзя.

«Инспекция Ярославского УФАС России, оценив приведенные выше действия ООО «ГОРКА», полагает, что в настоящем случае в качестве добросовестного поведения общества следует рассматривать своевременное выполнение обязательств по позициям 1 и 2 Календарного плана, неоднократное взаимодействие с заказчиком по вопросу предоставления последним сведений об источнике финансирования для прохождения государственной экспертизы, направление документов с проектной документацией на государственную экспертизу, получение отказа в принятие документов, представленных для проведения госэкспертизы, как отмечает общество, замечания носят незначительный характер и обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации с 2016 по 2020», — говорится в решении комиссии Ярославского УФАС.

Решение УФАС может иметь значение для иска ООО «ГОРКА» к «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» о взыскании более чем 200 млн рублей. Это дело до сих пор рассматривается в Арбитражном суде Ярославской области.

Так или иначе, но история с проектированием Карабулинской развязки — яркий пример неэффективных действий властей Ярославля и области. Неизвестно, нужна ли вообще развязка городу именно в таком виде, ведь концепция проекта возникла еще в советское время. Поручение Владимира Путина о строительстве развязки (если оно было) не исполнено. Подрядчик скорректировал проект и не получил оплаты. Огромная бюрократическая работа (включая проведение публичных слушаний, подготовку проекта планировки) оказалась бессмысленной. Если суд удовлетворит иск, Ярославль должен будет выплатить более 200 млн рублей за никому не нужные работы. А развязки в Ярославле как не было, так и нет. Как нет и решения проблемы загруженности транспортом центра города.

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