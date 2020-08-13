Киров, , 10:40 — REGNUM Коммерческая компания Кирова, которая специализируется на розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), обратилась в суд с иском о самобанкротстве. Исковое заявление ООО «Фармстиль» пока арбитражем Кировской области к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 12 августа 2020 года. Причиной стала непогашенная задолженность в размере 3 056 777,34 рубля.

Компания создана в августе 2011 года в Кирове. Имеет уставный капитал — 10 тыс. рублей и принадлежит Евгению и Людмиле Токаревым. Евгений также является руководителем общества.

В 2018 году к компании многочисленные претензии имела микрокредитная компания «Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», обратившаяся сразу с четырьмя исками. В основе спора лежали долги по уплате вознаграждения за предоставление поручительства по договору поручительства.