Москва, , 10:29 — REGNUM Российская валюта сохраняет стабильность по отношению к доллару, консолидируясь в середине диапазона 72,50 — 74,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 13 августа, движение в рамках диапазона продолжится. Открытие ожидается нейтральным, вблизи текущих уровней. Далее в рамках вчерашнего тренда котировки могу продолжить рост.

В случае пробоя уровня 73,98, высока вероятность, что рост продолжится к уровню 74,53 и выше в рамках июньского тренда. В свою очередь точкой смены июньского восходящего тренда является отметка — 72,64.

Внешний фон сегодня складывается нейтрально-негативный. Поддержки со стороны нефти нет. Марка Brent торгуется вблизи уровня закрытия среды — $45,20 за баррель.

Кроме того, на рубль оказывает давление слабеющий спрос на ОФЗ. Об этом свидетельствовало вчерашнее размещение. Минфин России впервые за четыре месяца отменил размещение облигаций федерального займа.

Аукцион ОФЗ-24 021 — бумаг с плавающей ставкой с погашением в 2024 году — был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням. Падение интереса инвесторов обусловлено низкими уровнями доходностей ОФЗ», — пояснил эксперт.

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