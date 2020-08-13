Москва, , 10:25 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России было куплено 5,3 тыс. новых машин китайских марок — на 61,8% больше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, среди китайских автомобилей в июле на российском авторынке по продажам лидировала марка Haval. За отчётный период её купили 1,8 тыс. жителей России (+55%).

На втором месте разместился бренд Geely с результатом 1,3 тыс. проданных автомобилей, что на 69% больше уровня продаж июля прошлого года. Тройку лидеров замыкает Chery. Авто этой марки были реализованы дилерами в количестве 864 единиц. Здесь наблюдается рост продаж на 100%.

На четвёртом и пятом местах соответственно Changan (653 ед.) и FAW (386 ед.).

Напомним, Kia Rio возглавила рейтинг самых популярных автомобилей иностранных марок на российском авторынке по итогам июля 2020 года.

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