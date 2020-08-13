Анадырь, , 10:18 — REGNUM Жителям Чукотки необходимо обеспечить приемлемые тарифы на электроэнергию. Такое поручение в связи с введением в эксплуатацию плавучей АЭС (ПАЭС) «Академик Ломоносов» в Певеке сегодня, 13 августа, в ходе поездки в Анадырь дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что пока по энергообеспечению не только на Чукотке, но и в целом на дальнем Востоке возникает много вопросов.

«Очень важно, мы сегодня договорились, что решим вопрос по тому, чтобы использовать «Академик Ломоносов» в целях обеспечения Чукотки», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр попросил разъяснить ситуацию с высокими тарифами на электроэнергию, на которые жалуются потребители, представителя «Росатома». Первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Локшин заявил, что снизить тарифы удастся только при полной загрузке АЭС. В настоящее время «Академик Ломоносов» работает параллельно с Билибинской станцией, которая позднее должна закрыться.

«И если сейчас она загружена на 25%, то загрузка поднимется на 50%. Соответственно, тариф будет приемлемым», — уточнил Лошкин.

Также Мишустин поручил министру энергетики РФ Александру Новаку по возвращении в Москву предоставить доклад, в котором будут предложены пути установления приемлемых цен на электроэнергию для жителей Чукотки.

Напомним, плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» была введена в эксплуатацию в мае 2020 года. С начала эксплуатации ПАТЭС выработала более 60 млн кВт/ч электроэнергии и в настоящее время обеспечивает более 50% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Чукотском автономном округе. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра.

На Дальнем Востоке Мишустин проведёт почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов. После Чукотки он посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск.