Анадырь, 13 августа 2020, 10:18 — REGNUM Жителям Чукотки необходимо обеспечить приемлемые тарифы на электроэнергию. Такое поручение в связи с введением в эксплуатацию плавучей АЭС (ПАЭС) «Академик Ломоносов» в Певеке сегодня, 13 августа, в ходе поездки в Анадырь дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что пока по энергообеспечению не только на Чукотке, но и в целом на дальнем Востоке возникает много вопросов.
Премьер-министр попросил разъяснить ситуацию с высокими тарифами на электроэнергию, на которые жалуются потребители, представителя «Росатома». Первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Локшин заявил, что снизить тарифы удастся только при полной загрузке АЭС. В настоящее время «Академик Ломоносов» работает параллельно с Билибинской станцией, которая позднее должна закрыться.
Также Мишустин поручил министру энергетики РФ Александру Новаку по возвращении в Москву предоставить доклад, в котором будут предложены пути установления приемлемых цен на электроэнергию для жителей Чукотки.
Напомним, плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» была введена в эксплуатацию в мае 2020 года. С начала эксплуатации ПАТЭС выработала более 60 млн кВт/ч электроэнергии и в настоящее время обеспечивает более 50% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Чукотском автономном округе. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра.
На Дальнем Востоке Мишустин проведёт почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов. После Чукотки он посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск.