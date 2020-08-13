Москва, , 10:15 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратилась к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой перераспределить уже выделенные бюджетные средства и заключить необходимое соглашение для бесперебойного обеспечения дальневосточников авиабилетами по субсидированным тарифам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

В запросе парламентарий просит Белоусова оперативно рассмотреть вопрос о принятии решения по перераспределению бюджетных средств и заключении с «Аэрофлотом» необходимого соглашения для обеспечения бесперебойной продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам в оставшийся период 2020 года.

По информации Минфина, общий объем бюджетных средств, выделенный на субсидированные авиаперевозки в 2020 году, составляет 4,5 млрд рублей.

«При этом по состоянию на 5 августа 1,6 млрд рублей в рамках реализации указанной программы в 2020 г. не израсходованы. Данные средства уже выделены из бюджета, не использованы рядом авиаперевозчиков и требуют перераспределения», — заявила Яровая.

По информации, полученной ей от руководства авиакомпании, для удовлетворения запроса населения на субсидируемые авиаперелеты группой компаний «Аэрофлот» по дальневосточным маршрутам необходимо ещё 700 млн рублей.

Отметим, что 4 августа «Аэрофлот» прекратил продажу субсидированных авиабилетов.