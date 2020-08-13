Москва, , 10:12 — REGNUM В России банки рассматривают возможность по внедрению услуги выдачи кредита в банкоматах по биометрии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков.

«Технологии позволяют использовать АТМ (банкомат) как канал идентификации и продаж», — пояснил директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

По его словам, кредит смогут получить не только действующие клиенты банка, но и те, кто пройдет удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему.

В ВТБ и Уральском банке реконструкции и развития газете сообщили, что они также прорабатывают возможность оформления кредита через банкоматы.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года крупные банки России могут изменить правила выдачи потребительских кредитов и перейти на электронные договоры с клиентами. В банках уверены, что цифровые договоры значительно уменьшат время оформления документов. На электронные договоры намерены перейти Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Почта-банк» и др.

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