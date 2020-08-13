Москва, , 10:12 — REGNUM В России падение инвестиционного спроса на фоне замедления деловой активности особенно негативно отразилось на таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химический комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

«Падение инвестиционного спроса на фоне замедления деловой активности нашло свое негативное отражение в наибольшей степени в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химический комплекс, — сказала Комарова. — Текущий прогноз ЦБ РФ: падение инвестиций в основной капитал может превысить порог в 10% по итогам года. И в дальнейшем это будет вносить свой отрицательный вклад в годовую динамику ВВП. Негативное воздействие внешнего спроса наиболее весомо отразилось на добывающих отраслях».

Как подчеркнула Комарова, введение в действие новых ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ с мая 2020 года, а также спад экономик ключевых стран-партнеров крайне отрицательно сказались на добыче сырой нефти (включая газовый конденсат).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что спад ВВП РФ в карантинном II квартале 2020 года, когда многие отрасли оказались закрыты из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, оказался сопоставим с самыми глубокими квартальными падениями кризисов 1998 и 2009 годов, но всё-таки не превзошел их, не подтвердив наиболее пессимистичные ожидания властей.

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