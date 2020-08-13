Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве в рамках программы реновации жилья планируется построить более 400 социальных объектов, сообщили в Стройкомплексе.

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В столичных кварталах реновации появятся более 250 школ, детских садов, более 30 объектов здравоохранения, около 50 физкультурно-оздоровительных комплексов и др.

Также в рамках реновации строят дороги и инженерные сети. До 2024 года появится 27 км новых дорог, а позже еще 132 км. Планируется создать 144 км велодорожек и 11 подземных пешеходных переходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве определены этапы и очередность переселения граждан в новые дома по программе реновации.

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