Москва, , 10:07 — REGNUM По итогам июля 2020 года российские автолюбители приобрели 5315 новых автомобилей Nissan, что на 34% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего же по итогам января — июля текущего года в РФ было реализовано 31 060 новых Nissan — на 12% меньше уровня продаж прошлого года. Таким образом, Nissan занял восьмое место по реализации среди всех автопроизводителей в РФ. При этом доля продаж машин этой компании за отчётный период составила 4,2% от всех проданных в России новых автомобилей.

Наиболее покупаемым авто бренда Nissan в июле текущего года на российском рынке стал кроссовер Nissan Qashqai. Его продажи составили 2157 экземпляров, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте разместилась модель Nissan X-Trail с результатом 1769 реализованных машин. Это на 77% больше показателя продаж прошлого года.

Напомним, в июле в России на 1,3−4,4% подорожали все модели Nissan. Цены на авто японского бренда выросли на 19−78 тыс. рублей.

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