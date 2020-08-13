Омск, , 10:05 — REGNUM Омская область в 2020 году получит 329,3 млн рублей на бесплатное горячее питание в начальной школе, в 2021 году — 850,5 млн рублей, а в 2022 году — 929,5 млн рублей. О принятых на федеральном уровне решениях, касающихся Омской области, сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Как сообщили ИА REGNUM 13 августа в правительстве Омской области, также на помощь больницам региона в борьбе с коронавирусом дополнительно направлен 271 млн рублей. Речь идёт о лечении коронавирусной инфекции, тестировании и других мерах по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников младших классов необходимо 246,5 млн рублей.

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