Москва, 13 августа 2020, 10:05 — REGNUM В РФ в полной мере так и не сработал эффект отложенного спроса, считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах также отметил, что падение ВВП России оказалось ниже прогнозного и в целом пик пандемии коронавируса был пройден не худшим образом.
Читайте ранее в этом сюжете: Падение ВВП РФ: пик пандемии пройден не худшим образом