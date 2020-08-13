Москва, , 10:05 — REGNUM В РФ в полной мере так и не сработал эффект отложенного спроса, считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Падение [экономики РФ] оказалось ниже всех прогнозов и составило 8,5%, — сказала Комалова. — Рекордное снижение реальных располагаемых доходов населения на 8% во II квартале 2020 г. привело к резкому сокращению потребительских расходов граждан и как следствие падению отраслей, ориентированных на потребительский рынок — пищевой, легкой, розничной торговли, сферы потребительских услуг. Эффект отложенного спроса в полной мере не сработал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах также отметил, что падение ВВП России оказалось ниже прогнозного и в целом пик пандемии коронавируса был пройден не худшим образом.

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