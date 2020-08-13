Бейрут, , 10:05 — REGNUM Мощный двойной взрыв, который произошел в порту Бейрута 4 августа, нанёс ущерб, согласно предварительным оценкам, оцениваемый более чем в $15 млрд. Об этом 13 августа сообщил президент страны Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI, предает пресс-служба ливанского лидера.

«Президент Аун отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает $15 млрд», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что, в свою очередь, монарх Испании выразил солидарность с народом Ливана, а также выразил свои соболезнования и готовность к оказанию необходимой помощи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 3972 здания Бейрута были частично или полностью разрушены в результате мощного взрыва 4 августа в городском порту.