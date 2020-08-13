Архангельск, 13 августа 2020, 10:03 — REGNUM Архангельская область заняла первое место по объему незаконных рубок в Северо-Западе и пятое — в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в Рослесхозе.
Согласно данным ведомства, в 2019 году добычей черных лесорубов стали 65 686 кубометров леса. В соседней республике Коми, занявшей 47-е место в антирейтинге, незаконно вырубили 1 831,8 кубометров.
Как сообщало ИА REGNUM, самый большой объем незаконных рубок был зафиксирован в Приангарье и Забайкальском крае.
Читайте также:
Жители Северо-Запада и Сибири обеспокоены нелегальными рубками — WWF России