Архангельск, , 10:03 — REGNUM Архангельская область заняла первое место по объему незаконных рубок в Северо-Западе и пятое — в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в Рослесхозе.

Согласно данным ведомства, в 2019 году добычей черных лесорубов стали 65 686 кубометров леса. В соседней республике Коми, занявшей 47-е место в антирейтинге, незаконно вырубили 1 831,8 кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, самый большой объем незаконных рубок был зафиксирован в Приангарье и Забайкальском крае.

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