Владивосток, , 09:58 — REGNUM Аграрии Приморья убрали более 8 тыс. га ячменя, овса и пшеницы — нарастить темпы и уйти от ручного труда позволяют механизмы господдержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В уборке ранних зерновых задействовано более 860 комбайнов. План по ранним зерновым выполнен на 25%.

Всего собрано 17 тыс. тонн зерна: ячменя намолочено 8,6 тыс. тонн, овса — 6,2 тыс. тонн, пшеницы — 2,1 тыс. тонн.

На возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники в бюджете Приморья в этом году предусмотрено более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2020 года Приморье улучшило показатели 2019 года в большинстве сельскохозяйственных отраслей.