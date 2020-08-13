Анадырь, , 09:54 — REGNUM Запуск Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке позволит увеличить производство меди в России на 15−20%. Об этом сегодня, 13 августа, во время совещания о ходе строительства ГОКа заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Читайте также: Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке построят в 2026 году

Премьер-министр подчеркнул, что эта зона входит в пятерку крупнейших медных месторождений в мире. Кроме значительных запасов меди, она содержит запасы золота, серебра и молибдена, объём производства которого в России, как указал Мишустин, вырастет почти на 80%.

«Ежегодный объём производства меди в России вырастет на 15−20%, а молибдена — почти на 80%», — сказал Мишустин.

Напомним, строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке завершится в 2026 году, а на проектную мощность предприятие выйдет в 2028 году. Масштабный проект реализуется в сотрудничестве с меднодобывающей компанией KAZ Minerals (казахстанская компания, штаб-квартира расположена в Лондоне) для освоения Баимской рудной зоны. Строительство Баимского ГОКа позволит привлечь в регион 360 млрд рублей новых инвестиций, создать в регионе более 3,5 тыс. рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта Чукотки ориентировочно на 45 млрд рублей в год.

Также по теме: Мишустин предложил использовать самосвалы-беспилотники для добычи золота

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Чукотском автономном округе. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра.

На Дальнем Востоке премьер-министр проведёт почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов. После Чукотки он посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин прилетел в Анадырь с первой рабочей поездкой