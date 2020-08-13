Пермь, , 09:43 — REGNUM Соглашение о взаимодействии при создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Пермского края подпишут 13 августа врио губернатора региона Дмитрий Махонин и член правления — управляющий директор ООО «Сибур» Павел Ляхович. Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

Напомним, особые экономические зоны являются проектами, которые направлены на развитие регионов путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, судостроение и туризм

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 12 августа в пресс-службе губернатора сообщили, что Пермском крае в полном объёме возобновляют работу точки общепита.

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