Чебоксары, , 09:36 — REGNUM В Чувашии на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников младших классов необходимо 246,5 млн рублей. Оно будет организовано с 1 сентября 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального правительства министр образования республики Сергей Яковлев.

В ходе обсуждения вопроса о внесении изменений в государственную программу о развитии образования, министр особое внимание уделил вопросу организации и обеспечения горячим питанием младшеклассников.

«Для организации с 1 сентября бесплатного питания 63 207 учащихся с первого по четвёртый классы Чувашии потребуется на 2020 год 246,5 млн рублей. Предполагается направление средств федерального бюджета в виде целевой субсидии. По предварительной информации, в настоящее время Чувашия вошла в список регионов, в которых горячее питание в младших школах будет организовано с 1 сентября 2020 года. Решение о распределении субсидий ещё не принято», — сказал Сергей Яковлев.

По данным министерства образования, ученики с первого по четвёртые классы будут обеспечены горячим питанием с учётом сезона, калорийности и питательности суточного рациона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём послании в январе 2020 года поставил задачу по обеспечению учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Предусмотрен переходный период до 2023 года. 11 августа эта тема обсуждалась на совещании с правительством РФ, по итогам которого появилась информация о том, что ряд регионов поручение провалили.