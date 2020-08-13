Москва, , 09:33 — REGNUM Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов будет создан в Москве для диалога власти и бизнеса. Об этом 13 августа сообщили в телеграм-канале комплекса экономической политики мэрии Москвы.

В совет войдут руководители крупного бизнеса, общественники и эксперты-экономисты.

«Самые эффективные меры поддержки экономики можно принять только совместно с бизнесом. Это доказал антикризисный штаб правительства Москвы. Но выход из кризиса практически завершён, и необходимость в экстренных мерах отпала», — говорится в информации.

Поскольку предприниматели и эксперты просили продолжить регулярные встречи на уровне правительства, было принято решение создать новую площадку, где будут проводиться консультации.