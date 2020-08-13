, 09:32 — REGNUM Аналитики отметили подорожание почти всех моделей французской компании Renault, которые представлены на российском рынке. Об этом 13 августа сообщило агентство «Цена Авто».

Подорожание коснулось почти всех моделей французской марки. Цены на них возросли на 6−18 тысяч рублей, или на 0,7−2,9% относительно прежней стоимости. Исключением стали только кроссоверы Duster и Koleos.

Все версии Renault Arkana подорожали на 15 тысяч рублей. Теперь начальная версия этого кроссовера обойдется в России за 1 104 000 рублей, а максимальная стоит 1 620 000 рублей.

Аналогичную прибавку к стоимости получил рестайлинговый кроссовер Renault Kaptur. Его стоимость теперь составляет от 1 035 000 до 1 530 000 рублей. При этом цена на модели предыдущего поколения не изменилась.

Почти все комплектации седана Logan стали стоить дороже на 7−8 тыс. рублей. Подорожали версии Access, Life и Drive. На российском авторынке данная модель теперь продается от 632 000 до 861 000 рублей.

Напомним, Renault Duster занял пятое место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников на авторынке России в июле 2020 года.

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