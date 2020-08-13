Москва, , 09:27 — REGNUM В России в июле 2020 года годовая инфляция в июле увеличилась на 0,16 п. п до 3,37%. При этом текущая инфляция замедлилась, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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Регулятор отмечает, что рост произошел «за счет эффектов низкой базы цен на продовольствие и услуги ЖКХ».

В июле ускорение инфляции было связано с оживлением спроса санаторно-оздоровительные услуги и моторное топливо после снятия карантина по коронавирусу. ЦБ ожидает, что годовая инфляция до конца 2020 года будет повышаться.

Как сообщало ИА REGNUM, трендовая инфляция в России в июне ускорилась до 4,02% с 3,98% в мае.

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