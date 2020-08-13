Анадырь, , 09:16 — REGNUM В дальневосточную программу льготного ипотечного кредитования на Чукотке необходимо включить вторичное жилье, заявил 13 августа премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, в ходе рабочей встречи глава региона Роман Копин сообщил, что городские округа фактически исключены из условий получения ипотеки, поскольку им доступно только первичное жилье, в результате льготную ипотеку берут единицы.

«Давайте мы такое поручение дадим. По Чукотке надо отдельное принимать решение. У вас особая ситуация», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин проведёт на Дальнем Востоке почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов.

В Анадыре глава российского правительства посетит несколько социальных и производственных объектов, проведёт встречи с их сотрудниками и встретится с губернатором Чукотского АО Романом Копиным.

После Чукотки он посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск.

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