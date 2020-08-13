Пекин, , 09:14 — REGNUM Продажа китайского кроссовера Haval DaGou, что в переводе означает «Большая собака», стартуют в конце сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новинка выделяется брутальным «квадратным» кузовом, что является новшеством для моделей марки. В тоже время решётка радиатора получилась лаконичной, но выглядит она массивно. Кроме того, кроссовер оснащён круглыми передними фарами и большими колёсными арками. Задние фары имеют «монобровь» в виде эффектной планки.

Внутри модели автопроизводители установили два дисплея: виртуальную приборную панель и мультимедийный комплекс. Отдельно стоит отметить, что блок климатического контроля получил тачскрин, а функции селектора коробки передач выполняет шайба.

В движение новинку приводят турбированные агрегаты: полуторалитровый мотор мощностью 169 л. с. и двухлитровый движок на 196 «лошадей». Оба двигателя сочетаются с семискоростным «роботом».

Напомним, в Китае кроссовер Haval DaGou был представлен на автовыставке в городе Чэнду в июне этого года.

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