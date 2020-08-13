Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве проводится подготовка дорог к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонтируются 254 дороги, сообщается на портале мэра столицы.

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Из-за пандемии ремонтные работы начались на два месяца позже. Но уже заменено более 10 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия в основном в центре столицы.

До конца 2020 года в Москве планируется отремонтировать 923 дороги площадью свыше 18 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на ремонт дорог в Москве планируется израсходовать 20,8 млрд рублей.

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