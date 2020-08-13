Чебоксары, , 08:36 — REGNUM В Чувашии продолжается работа по субсидированию расходов на содержание дойных коров. В настоящее время государственную поддержку получил 39 тыс. крестьян. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

Из республиканского бюджета на субсидирование затрат по содержанию дойных коров в частных подворьях выделено 185 млн рублей. По словам министра, на 12 августа их получили 39 тыс. крестьян, «то есть 79,4%».

«На содержание 55 тыс. голов. Просубсидировано 145,5 млн рублей, или 79%. Работа продолжается. Почему не можем сразу: ошибок много, просчётов, в том числе в фамилиях, где-то не проводилось ветеринарное сопровождение, некоторые просто отказываются — хотят избавиться от поголовья, причина разная. Но работа продолжается. До конца года заявки принимаются», — сказал Сергей Артамонов.

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Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил провести «тщательный анализ и выработать дальнейшее развитие этой формы поддержки на следующие годы», чтобы поддержка была эффективная, понятная и прозрачная.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках реализации постановления врио главы республики Олега Николаева выплачиваются средства на содержание дойных коров: если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2,3 тыс. рублей, на две дойные коровы — по 3,3 тыс. рублей на каждую голову, на три и больше — по 4,3 тыс. рублей на каждую.

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