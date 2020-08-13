Петрозаводск, , 08:31 — REGNUM Росрыболовство объявило аукцион по выбору подрядчика для последующего создания селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии. Аукцион пройдёт 18 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) цена контракта — 404 358 651,82 рубля. По условия тендера, победитель должен будет выполнить работы до 25 декабря 2020 года.

Источник финансирования — «средства федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ». Центр будут строить в посёлке Сосновец Беломорского района Карелии для производства икры радужной форели в количестве 25 млн штук, из которых подращивание до стадии малька будут выполнять для 10 млн штук.

Техническая документация содержит также задание на поставку системы устройств замкнутого водообмена (УЗВ) семейных групп форели цеха селекции «Селекционно-племенного центра». Подрядчик должен поставить круглый рыбоводный бассейн, необходимые составляющие, включая микрофильтр.

«В системе УЗВ предусмотрено формирование от 200 до 500 семей для создания новых или адаптации существующих пород форели к местным условиям», — отмечается в техзадании.