Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве появится Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Он создается для принятия совместных решений власти и бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

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Задача совета — разработать новые подходы к формированию новой долгосрочной концепции развития экономики Москвы. Новый формат диалога бизнеса и власти в период пандемии доказал эффективность и востребованность.

Формирование состава Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов начнется в ближайшее время. В него войдут представители секторов экономики, правительства Москвы, отраслевых ассоциаций и общественных объединений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить уточнения по реализации нацпроектов в условиях пандемии коронавируса.

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