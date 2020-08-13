Чебоксары, , 08:21 — REGNUM В Чувашии будут компенсировать часть затрат на реализацию проектов по переработке сельскохозяйственной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено на заседании регионального правительства.

Порядок оказания государственной поддержки принят в рамках исполнения федерального законодательства. Согласно документу, предприятиям, реализующим проекты по глубокой переработке зерна, планируется компенсировать 20% от фактической стоимости объекта, при реализации проектов по переработке масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков — 25%.

«Раньше возмещались прямые понесённые затраты на строительство овощехранилищ, картофелехранилищ, животноводческих комплексов, теперь добавляются два направления», — проинформировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Государственную поддержку получат проекты, которые прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства России.

По данным минсельхоза Чувашии, в республике производством комбикормов занимаются более 50 организаций, в 2019 году они произвели 113 тыс. тонн комбикормов. Производством растительного масла занимаются четыре организации, переработкой рыбы — десять предприятий.