Канберра, , 08:24 — REGNUM В Австралии безработица достигла 7,5%, а число граждан, оставшихся без работы, впервые превысило один миллион. Об этом глава Австралийского статистического бюро (ABS) Бьорн Джарвис сообщил в распространённом 13 августа заявлении.

«В июле уровень безработицы… вырос до 7,5%, а число безработных возросло почти на 16 тысяч. Впервые более миллиона австралийцев остались без работы, были зарегистрированы как незанятые или находились в активном поиске работы», — говорится в заявлении Джарвиса.

Отмечается, что, несмотря на увеличившееся число тех, кто в июле нашёл работу, число занятых в стране на конец июля было всё ещё на полмиллиона меньше, чем в марте.

По прогнозу бюро, в Австралии в августе из-за второй волны коронавируса ожидается новый рост числа безработных. Ранее Резервный банк Австралии опубликовал прогноз, по которому к концу 2020 года уровень безработицы в стране достигнет 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры, введённые в Австралии из-за вспышки коронавирусной инфекции, в апреле оставили без работы 594,3 тысячи человек. Безработица при этом увеличилась на 1% и составила 6,2%.

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