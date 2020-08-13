Пекин, , 08:16 — REGNUM Продажи электромобилей в Китае значительно выросли в июле текущего года, по мере того как крупнейший авторынок мира начал постепенно восстанавливается после эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 98 тыс. электромобилей было продано в прошлом месяцев, что на 19,3% выше в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации автомобильных производителей (CAAM).

За первые семь месяцев года было продано 486 тыс. электромобилей, что на 32,8% ниже в годовом исчислении. Общий объем выпуска электромобилей в Китае составил 2,2 млн единиц в июле, что на 21,9% выше в годовом исчислении, в то время как продажи достигли 2,1 млн или на 16,4% больше в годовом исчислении.

Автомобильный рынок Китая, который сильно пострадал от эпидемии COVID-19, начал восстанавливаться в апреле благодаря высвободившемуся отложенному спросу и стимулирующей политике, при этом продажи выросли на 4,4% в годовом исчислении. По данным CAAM, это положило конец полосе спада, длившейся 21 месяц.