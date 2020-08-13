Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 12 августа завершились ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 1,63%, до $45,30. Участники рынка отреагировали покупками фьючерсов на отчет минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Данные вселяют надежду на дальнейшее восстановление экономики США и повышение спроса на нефть и нефтепродукты.

Согласно представленным данным, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,5 млн баррелей (прогноз был минус 4,7 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,7 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,1 млн баррелей).

Запасы дистиллятов снизились на 2,3 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,1 млн баррелей). Добыча нефти в США сократилась на 300 тыс. баррелей в день, до 10,7 млн баррелей в день.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $45,35 (+0,09%). Индекс доллара снижается, золото дорожает.

Помех для продолжения роста не просматривается. Сегодня по нефти ожидается повышение цены до $46,45.

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