Барнаул, , 08:14 — REGNUM Самолёт из столицы Алтайского края города Барнаула в город-курорт Белокуриху вылетает трижды в неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в краевом правительстве.

Барнаул и Белокуриху связал новый регулярный пассажирский авиарейс. Первый вылет состоялся 10 августа, после почти 40-летнего перерыва.

Рейс выполняет авиакомпания «Сибирская легкая авиация» по понедельникам, средам и пятницам. Самолёт Ан-28 рассчитан на 17 пассажиров.

Полёт длится 45 минут, стоимость билета в одну сторону — от 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на первый рейс из Барнаула в Белокуриху зарегистрировались восемь человек.

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