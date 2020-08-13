Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам июля 2020 года самой продаваемой машиной иностранной марки в России стала южнокорейская модель Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный месяц российские автолюбители приобрели 9700 экземпляров Kia Rio — на 22% больше, чем в июле прошлого года, когда были проданы 7922 единицы таких авто.

На втором месте расположился ещё один «кореец» — Hyundai Creta. Этот кроссовер российским дилерам удалось продать в количестве 8125 экземпляров, что на 33,5% больше прошлогоднего уровня продаж.

Третье место среди самых продаваемых иномарок занимает Volkswagen Polo с результатом 7271 проданный автомобиль. Здесь рост продаж составил 50,7%.

Четвертое и пятое места в списке заняли соответственно Skoda Rapid (5206 ед.; +75,7%) и Hyundai Solaris (5205 ед.; — 8,4%).

Напомним, всего в июле нынешнего года в РФ были проданы 118 373 новые иномарки. Это на 9,6% больше, чем в июле 2019 года.

Читайте также: Стало известно, сколько машин Lada было продано в РФ за полгода