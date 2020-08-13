Москва, , 08:09 — REGNUM Торги по рублевым парам 12 августа закрылись ростом. Рубль ослабился к евро больше всех из-за укрепления единой валюты на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,82%, до 73,71 руб., евро/рубль — на 1,13%, до 86,84 руб., фунт/рубль — на 0,48%, до 95,92 руб.

Рубль сдал позиции по всем фронтам, несмотря на повышение нефтяных котировок. Баррель нефти Brent подорожал на 1,63%, до $45,30 на фоне сокращения запасов нефти в Штатах, а также ослабления доллара на глобальном валютном рынке.

Давление на рубль исходило от долгового рынка и новостей о том, что аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24 021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Интерес инвесторов к российского долговому рынку снизился. Индекс RGBI снизился на 0,10%, до 154,95 пунктов.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $45,35 (+0,09%). На Форекс за 1 доллар дают 73,44 руб., что ниже на 27 копеек от цены закрытия на Мосбиржи.

Золото подорожало на 0,93%, до $1930 за тройскую унцию. Большинство азиатских фондовых индексов торгуются в положительной области. На открытии дневной сессии у продавцов будет возможность отыграть вчерашние потери.

Если курс доллара останется торговаться выше 73,20 руб., то к концу недели давление на рубль вырастет. По техническому анализу идеальным сценарием на 13 августа является боковое движение в диапазоне 72,00−74,00 руб.

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