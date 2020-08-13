Киров, 13 августа 2020, 07:58 — REGNUM В Кировской области закупают спецсредства для фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова».
Начальная цена контракта определена в размере 84 400 000 рублей. Речь идёт об установке приборов фиксации нарушений ПДД не менее чем на десяти участках дорог.