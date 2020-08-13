Новоульяновск, Ульяновская область, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области для городской больницы в Новоульяновске закупают рентгеновский аппарат. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница имени А. Ф. Альберт». Речь идёт о закупке рентгеновского диагностического цифрового аппарата для рентгенографии (общего назначения).

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 10 995 870 рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений (субсидии, инвестиции бюджетным и автономным учреждениям).

Аукцион состоится 21 августа. Рентгеновский аппарат должен быть поставлен в течение 90 дней с момента заключения контракта.