Абакан, , 07:38 — REGNUM В Хакасии урожайность 2020 года может быть сравнимой с рекордным 2019 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в республиканском правительстве.

В 2019 году в Хакасии урожай зерновых был рекордным за почти 100 лет наблюдений — с 1928 года: 20,4 центнера с гектара.

По словам главы региона Валентина Коновалова, в этом году погода позволяет спокойно убирать зерновые. Прогноз в целом благополучный.

«Урожай, как считают специалисты, должен быть не хуже, чем в прошлом году», — подчеркнул Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, по словам главы минсельхозпрода Хакасии Сергея Труфанова, погода благоприятствует аграриям республики.

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