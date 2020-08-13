Новосибирск, , 07:06 — REGNUM Сотрудники новосибирской таможни в ходе проверки изъяли почти 2,5 тысячи единиц контрафактной продукции из двух магазинов города. На одежду и обувь были незаконно нанесены товарные знаки известных брендов, уточнили ИА REGNUM в Сибирском таможенном управлении.

Проверка показала, что страной происхождения товаров является Вьетнам, Турция и Гонконг.

Магазинам грозит денежный штраф.

Всего с начала 2020 года инспекторами выявлено 42,5 тысячи единиц поддельных товаров. В соответствии с законодательством, продукция подлежат уничтожению.