Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Чувашии во втором квартале прожиточный минимум возрастает на 5,1%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято на заседании регионального правительства.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во II квартале по сравнению с I кварталом увеличилась на 5,1% и составила 9763 рубля. В абсолютном выражении увеличение составило 478 рублей.

Рост произошёл по всем основным статьям. Так, по статье «Продукты питания» расходы ежемесячные увеличились на 325 рублей за счёт роста цен на фрукты, овощи, хлеб, картофель. В результате расходы достигли 4574 рублей.

Расходы на непродовольственные товары увеличились на 58 рублей и составили 2237 рублей, стоимость услуг подорожала на 60 рублей — до 2239 рублей. Затраты на обязательные платежи и сборы возросли на 35 рублей, составив 713 рублей.

Таким образом, величина прожиточного минимума за II квартал для трудоспособного населения Чувашии составила 10 361 рубль (+4,9%, или 486 рублей), для пенсионеров — 7939 рублей (+4,8%, или 363 рубля), для детей — 9851 рубль (+ 6,5%, или 597 рублей)

Отметим, прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально на основании данных Чувашстата об уровне инфляции и потребительской корзины, которая состоит из 11 групп, включающих в себя 42 вида продуктов питания.

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