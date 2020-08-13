Пекин, , 06:29 — REGNUM Высокотехнологичные компании из Китая оттеснили Японию на третье место и сокращают разрыв с лидирующими в этом рейтинге корпорациями США. Об этом 13 августа сообщает газета Nikkei.

В опубликованном изданием исследовании отмечается, что в 2019 году Китай занял самую большую долю мирового рынка в 12 высокотехнологичных секторах, включая производство электронных компонентов. США лидируют в 25 секторах. Опустившаяся на третью позицию рейтинга Япония — в семи. Китайские компании за год опередили японских производителей в нескольких сегментах, в том числе в производстве жидкокристаллических дисплеев малого и среднего размера для смартфонов, а также в выпуске компонентов для литий-ионных батарей.

Отмечается, что в сегменте производства компьютеров китайская компания Lenovo увеличила свою долю на мировом рынке до 24,2% и заняла первое место, обогнав американскую компанию Hewlett-Packard (HP). Компания Huawei смогла обойти американскую Apple и выйти в сегменте смартфонов на второе место, сократив отставание от южнокорейской компании Samsung Electronics.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские учёные в период 2016—2018 годов опубликовали почти 306 тыс. статей в области естественных наук, опередив по этому показателю учёных из США (281 тыс. публикаций). Активность Китая в этом направлении обеспечила ему долю 19,9% в общем объёме публикаций в мировых изданиях против 18,3%, которые показали США за тот же период.

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