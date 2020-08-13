Новосибирск, , 06:13 — REGNUM Пострадавшим от засухи хозяйствам Новосибирской области будут помогать регион, федеральный центр и страховые компании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Режим чрезвычайной ситуации введён на территории 17 муниципальных районов Новосибирской области.

В минсельхозе отмечают, что сочетание почвенной и воздушной засухи привело к существенному снижению урожайности на значительных территориях и к гибели посевов на площади 195 тысяч гектаров.

По словам Лещенко, только прямой ущерб — понесённые затраты на семена, удобрения, проведение весеннего сева на пострадавших сельхозугодьях, оценивается в полмиллиарда рублей. С учётом недобора урожая, экономические потери могут превысить 5 миллиардов рублей.

При этом рассчитывать на полное возмещение смогут только предприятия, осуществившие страхование посевов.

«К сожалению, в нашей области пока ещё незначительный процент посевов застрахован, — уточнил министр. — Возможно, сказывается негативный опыт ранее заключённых договоров страхования. Кроме того, у страховщиков достаточно высокие требования к системе земледелия на предприятии, к наличию специалистов, наличию технологических карт и т.д. (…) Тем не менее агрострахование в Новосибирской области набирает обороты. Если в 2018 году у нас был «ноль» по застрахованным площадям, то в 2019 году — 15 тысяч гектаров, в 2020 году — уже 20 тысяч гектаров».

Сейчас же на полное страховое возмещение ущерба могут рассчитывать лишь несколько новосибирских сельхозтоваропроизводителей.

Обещают помочь хозяйствам и региональные власти.

«В первую очередь наши меры будут направлены на субсидирование затрат на доставку кормов. На особом контроле в регионе первоначально было 54 наиболее пострадавших сельхозпредприятия, а также девять муниципальных образований, где был отмечен недобор кормов для частного сектора, — уточнил министр. — В настоящее время по частному сектору вопросы практически решены, а в списке сельхозпредприятий остается лишь 18 хозяйств. Безусловно, помощь этим хозяйствам в подготовке кормовой базы для животных на зимний стойловый период будет оказываться».

Кроме того, введённый режим ЧС позволит минсельхозу не применять к хозяйствам штрафные санкции за недостижение целевых показателей производства сельхозпродукции.