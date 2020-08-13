Анадырь, , 06:02 — REGNUM На Чукотке месторождение «Пыркакайские штокверки» будет разрабатывать ПАО «Русолово» — компания победила на аукционе и получила право пользования недрами оловянных месторождений рядом с Певеком, предложив за него почти 686,2 млн рублей в виде разового платежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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По словам губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, регион долго шёл к этому проекту, было сделано всё возможное для его реализации.

«На Чукотке появится ещё одно крупное предприятие, которое сделает экономику региона более устойчивой, даст рабочие места и увеличит поступления в бюджет, что позволит развивать социальную сферу», — сказал Копин.

Также важным для реализации проекта будет близость к ПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певеке, станция даст необходимое количество «чистой» и надёжной энергии.

Запасы месторождения «Пыркакайские штокверки» оценивают в 350 тыс. тонн олова и 21 тыс. тонн вольфрама, также в породе присутствуют золото, серебро и медь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа на Чукотку прибыл премьер Михаил Мишустин. Роман Копин сказал, что «у нас есть что показать и о чём рассказать: важном и необходимом для жителей округа».