Новосибирск, , 06:00 — REGNUM С начала 2020 года аграрии Новосибирской области получили 1 млрд 970 млн 356 тысяч рублей господдержки в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Более одного миллиарда из этой суммы — средства областного бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Уточняется, что 90% полученных средств оформлено в электронном виде.

«Это повышает эффективность, скорость и прозрачность оказания государственной поддержки, обеспечивает оперативное информационное взаимодействие между всеми участниками процесса», — отметил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Отметим, что в 2019 году на аналогичную дату новосибирским аграриям было перечислено 1 млрд 754 млн 565 тысяч рублей — на 216 млн меньше.