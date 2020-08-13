Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Список товаров, поставляемых в США из стран Евросоюза и облагаемых дополнительными пошлинами, будет изменён с 1 сентября 2020 года, говорится в заявлении аппарата американского представителя на торговых переговорах.

Из утверждённого ранее перечня будут убраны товарные позиции из Греции и Великобритании — их заменят на товары равного количества из Франции и Германии.

«Изменения незначительны, общий объем товаров остается на уровне $7,5 млрд, размер пошлин сохраняется: 15% на самолеты и 25% на другие товары. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее власти США подняли пошлины на импортируемые из стран Европейского союза воздушные суда с 10% до 15%.

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