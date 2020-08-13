Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 4 по 10 августа 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-98 выросли на 0,8%. Стоимость других марок бензина и дизельного топлива изменились незначительно. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,70 до 41,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95 до 45,90 руб., марки АИ-98 — от 48,70 до 52,25 руб., дизельное топливо — от 49 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточняет, что в соответствующем периоде 2019 года цены на бензин и дизельное топливо оставались без изменений.