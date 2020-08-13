Москва, , 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.

«Количество регистраций новых ИП в России за первые полгода 2020 года сократилось на 34,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило 287,5 тысячи», — говорится в отчёте компании.

Отмечается, что снижение показателя связано с эпидемией, объявленной из-за распространения коронавируса, и последовавшими ограничениями в экономике. Худшими месяцами в компании назвали апрель и май 2020 года, а лучшим — июнь, когда экономика показала оживление и возобновление роста числа регистраций ИП.

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