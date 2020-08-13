Москва, , 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.

Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, а ликвидные резервы — 13,22 трлн рублей.

Таким образом, отмечают аналитики, активы правительства не покрывают сумму долга. Вместе с тем изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, а говорит о процессе, который складывался в период низких цен на нефть, рекордного сокращения нефтедобычи в России, резкого роста расходов на поддержку семей и бизнеса.

Ранее глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский сообщал, что рисков потери долговой устойчивости России на сегодняшний день нет.

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