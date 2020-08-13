Нижнекамск, Татария, , 03:46 — REGNUM Арбитраж Татарии прекратил производство по банкротному делу в отношении муниципального унитарного предприятия «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска». ФНС России было отказано в введении наблюдения как первого этапа процедуры несостоятельности. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иск слушался с начала декабря 2019 года. Сумма претензий налогового органа превышала 10,98 млн рублей, фигурируя как непогашенная задолженность по обязательным платежам.

«Платёжными документами от 13.12.2019, 23.12.2019, 17.01.2020, 23.01.2020, 10.02.2020, 21.02.2020, 28.02.2020 года должником частично погашена задолженность в размере 10 987 170 рублей, — отмечалось в материалах дела. — В судебном заседании представитель уполномоченного органа заявила ходатайство об уточнении заявления и уменьшении суммы требования до 2 208,39 рубля, из которых пени — 2 208,39 рубля».

Таким образом, оснований для удовлетворения иска не стало и производство прекратили.

МУП был создан в 2012 году исполкомом Нижнекамска и с тех пор предоставляет услуги в области озеленения и благоустройства.