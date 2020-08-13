Нижнекамск, Татария, 13 августа 2020, 03:46 — REGNUM Арбитраж Татарии прекратил производство по банкротному делу в отношении муниципального унитарного предприятия «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска». ФНС России было отказано в введении наблюдения как первого этапа процедуры несостоятельности. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
Иск слушался с начала декабря 2019 года. Сумма претензий налогового органа превышала 10,98 млн рублей, фигурируя как непогашенная задолженность по обязательным платежам.
Таким образом, оснований для удовлетворения иска не стало и производство прекратили.
МУП был создан в 2012 году исполкомом Нижнекамска и с тех пор предоставляет услуги в области озеленения и благоустройства.