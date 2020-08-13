Москва, , 03:36 — REGNUM По иску к кипрской компании «Лордлайн лимитед» (LORDLINE LIMITED) о взыскании задолженности по договору невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 1,4 млрд рублей арбитраж Москвы прекратил производство. За время слушаний в рамках процессуального правопреемства трижды сменился истец — от банка «Траста» до ICT Holding (BVI) LTD, которое имеет отношение к акционеру финансовой корпорации «Открытие», передаёт ИА REGNUM.

Изначально банк «Траст» потребовал взыскать с офшорной фирмы долг по кредиту «в размере 1 142 656 118,77 рубля, проценты в размере 277 447 680,38 рубля». Третьим лицом в дело было привлечено ООО «Лосиноостровская», выступившее поручителем по кредиту.

Далее в рамках слушаний после подписания договоров переуступки прав требования была произведена процессуальная замена на стороне истца — с ПАО Национальный банк «Траст» на ООО «Рецитал», а в конце июля — на ICT Holding (BVI) LTD. Последнее имеет отношение к акционеру ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» — ООО «Ферросплав Инвест» (доля — 6,68%).

В августе истец «представил заявление об отказе от иска». Производство по делу было прекращено.