Владивосток, , 03:17 — REGNUM Иск некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» к инвестиционно-строительной компании арбитраж Приморского края начнёт рассматривать 25 августа 2020 года. Сумма претензий составляет почти 23 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Фонд обратился с иском к ООО «Инвестиционно-строительная группа «Стройинвест», требуя взыскания «суммы долга по соглашению №7сф об осуществлении финансирования от 13.09.2019 г. в размере 22 905 191 рубля 24 копеек». Претензии поступили в суд еще в конце мая, но пока не рассмотрены. Дело попало к судье Мангер.

Третьим лицом в споре выступает ООО «Научно-исследовательское производственно коммерческое предприятие «ОптимАрхПроект».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в городе Артёме (Приморский край) в апреле 2013 года для строительства жилья и нежилых зданий. Владелец и директор — Николай Сигинур. Компания является застройщиком трёх домов в посёлке Трудовое, который входит в состав Владивостокского городского округа, и один дом числится проблемным — по нему нарушены сроки передачи объекта дольщикам.

Напомним, ранее фонд предъявил претензии к ООО «Северо-Восток», требуя взыскать с компании более 37 млн рублей. Дело начнут рассматривать 26 августа. Третьим лицом в споре выступает застройщик «Диалекс».